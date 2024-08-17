Üye Girişi
Haberler

Aydın Ticaret Odası Başkanı: Enflasyon muhasebesi düzenlemeleri şirketlere ek vergi yükü getirmemeli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, enflasyon muhasebesi uygulamasının şirketlere ek vergi yükü getirebileceğini belirterek, düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı. Ülken ayrıca KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklara da dikkat çekti.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, enflasyon muhasebesi uygulamasının oluşturabileceği ek vergi yükleri ve KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulunarak enflasyon muhasebesi düzenlemelerinin şirketler için ek vergi yükü oluşturacak şekilde uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

Hakan Ülken, enflasyon muhasebesi konusunun önemine dikkat çekerek, "Defaten ifade etmemize rağmen, konuyla ilgili yapılması gereken düzenleme şu ana kadar gerçekleşmedi. Kağıt üzerinde olup da reelde elde edilmemiş kar görüntüsü, gerçek matrah değildir" dedi. Ülken, bu düzenlemenin gecikmesinin reel sektör üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, acilen gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Başkan Ülken, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların mevcut ekonomik sıkılaşma nedeniyle finansmana erişim, satış, tahsilat ve maliyet gibi konularda ciddi zorluklar yaşadığını ifade etti. "Bu dönemde esnaf/tacir ayrımına bakılmaksızın belirli bir ciro altındaki firmalara uygun finansman sağlanması, reel sektörün ayakta kalabilmesi için elzemdir" diyen Ülken, bu konuda da acil düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ülken, daha önce sözlü ve yazılı olarak ifade ettikleri bu taleplerini bir kez daha yenilediklerini belirterek, yetkililerin hızlı bir şekilde harekete geçmesini beklediklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Finans Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'u kim düşürdü? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Genoa Inter maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Genoa Inter ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Al Hilal Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Al Hilal Al Nassr ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title