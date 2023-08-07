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Aydın Ticaret Borsasında Naturel Ham Zeytinyağı Kilogramı 128,71 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 128,71 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 128,71 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı128,71128,71
Siyah salamura zeytin33,12110,14

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin Aydın Ekonomi Haberler

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