Aydın Ticaret Borsasında Naturel Ham Zeytinyağı Kilogramı 128,71 Liradan Satıldı
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Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 128,71 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 128,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|128,71
|128,71
|Siyah salamura zeytin
|33,12
|110,14
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi