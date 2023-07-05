Aydın Ticaret Borsasında Natürel Ham Zeytinyağı 90 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Aydın Ticaret Borsasında kilogramı 90 liradan natürel ham zeytinyağı satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağı, kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Natürel ham zeytinyağı
|90,00
|90,00
|Sıra buğday
|6,15
|6,54
|Yeşil salamura zeytin
|20,00
|20,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Hamster Coin Aydın Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500