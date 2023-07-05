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Aydın Ticaret Borsasında Natürel Ham Zeytinyağı 90 Liradan Satıldı

Aydın Ticaret Borsasında Natürel Ham Zeytinyağı 90 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kilogramı 90 liradan natürel ham zeytinyağı satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağı, kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Natürel ham zeytinyağı90,0090,00
Sıra buğday6,156,54
Yeşil salamura zeytin20,0020,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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