Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncirin Kilogramı En Düşük 50 Lira, En Yüksek 65 Liradan Satıldı
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|92,00
|92,00
|Kuru incir
|50,00
|65,00
|Sıra buğday
|6,00
|7,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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