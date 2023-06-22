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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncirin Kilogramı En Düşük 50 Lira, En Yüksek 65 Liradan Satıldı

Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncirin Kilogramı En Düşük 50 Lira, En Yüksek 65 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı92,0092,00
Kuru incir50,0065,00
Sıra buğday6,007,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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