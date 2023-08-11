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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Kilogramı 73,27 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 73,27 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Naturel ham zeytinyağı en düşük 130,00 lira, en yüksek 140,00 lira; siyah salamura zeytin en düşük 39,94 lira, en yüksek 50,86 lira.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 73,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı130,00140,00
Kuru incir73,2773,27
Siyah salamura zeytin39,9450,86

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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