Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Kilogramı 73,27 Liradan Satıldı

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 73,27 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Naturel ham zeytinyağı en düşük 130,00 lira, en yüksek 140,00 lira; siyah salamura zeytin en düşük 39,94 lira, en yüksek 50,86 lira.