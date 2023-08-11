Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Kilogramı 73,27 Liradan Satıldı
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 73,27 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Naturel ham zeytinyağı en düşük 130,00 lira, en yüksek 140,00 lira; siyah salamura zeytin en düşük 39,94 lira, en yüksek 50,86 lira.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 73,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|130,00
|140,00
|Kuru incir
|73,27
|73,27
|Siyah salamura zeytin
|39,94
|50,86
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi