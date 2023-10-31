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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72 liradan, en yüksek 200 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72 liradan, en yüksek 200 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı162,00231,00
Kuru incir72,00200,00
St1 mahlıç47,0047,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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