Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Salamuralık yeşil zeytin
|25,55
|61,32
|Kuru incir
|105,00
|125,00
Kaynak: AA / Ekonomi