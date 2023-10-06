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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Salamuralık yeşil zeytin25,5561,32
Kuru incir105,00125,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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