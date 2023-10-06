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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 105 liradan, en yüksek 125 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.