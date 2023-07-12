Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 lira, en yüksek 90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|130,25
|165
|Sıra buğday
|6,25
|6,95
|Siyah salamura zeytin
|22,84
|47,11
|Kuru incir
|80
|90
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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