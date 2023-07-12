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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Belli Oldu

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 lira, en yüksek 90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 lira, en yüksek 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı130,25165
Sıra buğday6,256,95
Siyah salamura zeytin22,8447,11
Kuru incir8090

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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