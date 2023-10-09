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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 70,50 liradan, en yüksek 220 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 70,50 liradan, en yüksek 220 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sıra buğday6,306,30
Kuru incir70,50220
Çam fıstığı 625690

Kaynak: AA / Ekonomi

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