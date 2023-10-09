Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları Açıklandı
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 70,50 liradan, en yüksek 220 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 70,50 liradan, en yüksek 220 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sıra buğday
|6,30
|6,30
|Kuru incir
|70,50
|220
|Çam fıstığı
|625
|690
Kaynak: AA / Ekonomi