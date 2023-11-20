Haberler

Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 142 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 142 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin65,2767,99
Kuru incir80,00142,00
Sıra mısır6,106,30

Kaynak: AA / Ekonomi

Aydın Tarım Ekonomi Haberler

title