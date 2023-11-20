Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 142 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 142 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
|65,27
|67,99
|Kuru incir
|80,00
|142,00
|Sıra mısır
|6,10
|6,30
Kaynak: AA / Ekonomi