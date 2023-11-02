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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72,50 liradan, en yüksek 170 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72,50 liradan, en yüksek 170 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı170,00217,00
Kuru incir72,50170,00
Sıra mısır5,856,15

Kaynak: AA / Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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