Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72,50 liradan, en yüksek 170 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72,50 liradan, en yüksek 170 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|170,00
|217,00
|Kuru incir
|72,50
|170,00
|Sıra mısır
|5,85
|6,15
Kaynak: AA / Ekonomi