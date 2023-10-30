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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 93 liradan, en yüksek 138 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 93 liradan, en yüksek 138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin62,3964,99
Kuru incir93,00138,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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