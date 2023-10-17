Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 74 liradan, en yüksek 160 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 74 liradan, en yüksek 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|160,11
|230,00
|Kuru incir
|74,00
|160,00
|St1 mahlıç
|44,50
|46,50
Kaynak: AA / Ekonomi