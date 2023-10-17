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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 74 liradan, en yüksek 160 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 74 liradan, en yüksek 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı160,11230,00
Kuru incir74,00160,00
St1 mahlıç44,5046,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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