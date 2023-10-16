Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|155,00
|190,00
|Kuru incir
|72,00
|175,00
|Naturel ham zeytinyağı
|140,00
|148,00
|St1 mahlıç
|44,50
|44,50
Kaynak: AA / Ekonomi