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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 72 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı155,00190,00
Kuru incir72,00175,00
Naturel ham zeytinyağı140,00148,00
St1 mahlıç44,5044,50

Kaynak: AA / Ekonomi

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