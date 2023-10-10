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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

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Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 75 lira, en yüksek 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 75 lira, en yüksek 165 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sıra mısır6,006,00
Kuru incir75,00165,00
Naturel ham zeytinyağı147,87147,87

Kaynak: AA / Ekonomi

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