Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 75 lira, en yüksek 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 75 lira, en yüksek 165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sıra mısır
|6,00
|6,00
|Kuru incir
|75,00
|165,00
|Naturel ham zeytinyağı
|147,87
|147,87
Kaynak: AA / Ekonomi