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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 75 lira, en yüksek 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.