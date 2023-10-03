Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 71,50 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 71,50 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
|32,84
|36,01
|Kuru incir
|71,50
|175,00
|St1 mahlıç
|45,50
|45,50
|Sıra mısır
|5,95
|6,40
Kaynak: AA / Ekonomi