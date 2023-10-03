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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 71,50 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.