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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 71,50 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 71,50 liradan, en yüksek 175 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin32,8436,01
Kuru incir71,50175,00
St1 mahlıç45,5045,50
Sıra mısır5,956,40

Kaynak: AA / Ekonomi

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