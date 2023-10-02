Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 135 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
|43,00
|80,00
|Kuru incir
|80,00
|135,00
|St1 mahlıç
|40,00
|40,00
Kaynak: AA / Ekonomi