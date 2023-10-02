Haberler

Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 135 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 80 liradan, en yüksek 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin43,0080,00
Kuru incir80,00135,00
St1 mahlıç40,0040,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

title