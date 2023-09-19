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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 77,50 liradan, en yüksek 130 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 77,50 liradan, en yüksek 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı163,00163,00
Kuru incir77,50130,00
St1 mahlıç46,0046,00
Sıra mısır6,006,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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