Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 77,50 liradan, en yüksek 130 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 77,50 liradan, en yüksek 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|163,00
|163,00
|Kuru incir
|77,50
|130,00
|St1 mahlıç
|46,00
|46,00
|Sıra mısır
|6,00
|6,00
Kaynak: AA / Ekonomi