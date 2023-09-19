Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 77,50 liradan, en yüksek 130 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.