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Aydın Ticaret Borsasında Kuru İncir Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 51 lira, en yüksek 65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Natürel ham zeytinyağı122,00150,00
Kuru incir51,0065,00
St1 mahlıç43,0043,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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