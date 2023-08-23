Aydın Ticaret Borsasına Yılın İlk Kuru İncirleri Getirildi

Aydın Ticaret Borsasına yılın ilk kuru incirleri, 9 üretici tarafından getirildi. Üreticiler, getirdikleri toplam 101 kilogram kuru inciri törenle teslim etti. İncirler Aydın Ticaret Borsası tarafından, kilogramına verilen 350 liralık 'sembolik fiyatla' satın alındı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en kaliteli incirinin Aydın'da yetiştiğini, kentin üretim anlamında da dünyada ilk sırada olduğunu söyledi. Ürünün çoğunun kuru incir olarak ihraç edildiğini belirten Canbolat, '2022 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 202 bin 819 ton yaş incir üretimi gerçekleşmiştir. 'Sarılop' çeşidi incirimizin büyük kısmı kurutmalığa ayrılmış olup, 2022 yılı kuru incir rekolte tahminimiz 69 bin 486 ton olarak yapılmıştır. 2023 yılı kuru incir rekolte çalışmaları tamamlanmış olup 2023 rekoltesi 70 bin 174 ton olarak tahmin edilmiştir.' dedi. Canbolat, kuru incirin en çok Almanya, ABD, Fransa, Çin ve İtalya'ya ihraç edildiğini, 2023'ün ilk 6 ayında 22 bin 418 tonluk ihracatın gerçekleştiğini ifade etti. Borsa Başkanı Fevzi Çondur da yılın ilk ürününü getiren üreticileri tebrik etti.

Aydın Ticaret Borsasına yılın ilk kuru incirleri, 9 üretici tarafından getirildi.

Üreticiler, getirdikleri toplam 101 kilogram kuru inciri törenle teslim etti. İncirler Aydın Ticaret Borsası tarafından, kilogramına verilen 350 liralık "sembolik fiyatla" satın alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en kaliteli incirinin Aydın'da yetiştiğini, kentin üretim anlamında da dünyada ilk sırada olduğunu söyledi.

Ürünün çoğunun kuru incir olarak ihraç edildiğini belirten Canbolat, "2022 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 202 bin 819 ton yaş incir üretimi gerçekleşmiştir. "Sarılop" çeşidi incirimizin büyük kısmı kurutmalığa ayrılmış olup, 2022 yılı kuru incir rekolte tahminimiz 69 bin 486 ton olarak yapılmıştır. 2023 yılı kuru incir rekolte çalışmaları tamamlanmış olup 2023 rekoltesi 70 bin 174 ton olarak tahmin edilmiştir." dedi.

Canbolat, kuru incirin en çok Almanya, ABD, Fransa, Çin ve İtalya'ya ihraç edildiğini, 2023'ün ilk 6 ayında 22 bin 418 tonluk ihracatın gerçekleştiğini ifade etti.

Borsa Başkanı Fevzi Çondur da yılın ilk ürününü getiren üreticileri tebrik etti.