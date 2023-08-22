Aydın Ticaret Borsası Yönetimi Aydın Valisi'ni Ziyaret Etti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Aydın'ın tarımsal faaliyetleri ve Ticaret Borsası'nın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve yönetimi, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanan Aydın Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Aydın Valisi Yakup Canbolat'a, Aydın ilinin tarımsal faaliyetleri ile Aydın Ticaret Borsası'nın çalışmalarından bahsetti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın'a ve Türkiye'ye kazandırmış oldukları projeler hakkında Aydın Valisi Yakup Canbolat'a bilgilendirmede bulundu. Aydın ili ekonomisinin tarımdan sanayiye, ticaretten turizme tüm yönleriyle bir bütün olduğunu ifade eden Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak şehrin ekonomisinin geleceğine yön vermek adına her zaman işbirliğine hazır olduklarının belirtti.

Aydın ili tarımsal ürünlerinde katma değerin arttırılması adına önemli bir kurum olan Aydın Ticaret Borsası ile istişare içerisinde çalışmaların yukarıya taşınacağını ifade eden Canbolat, ziyaretleri için Aydın Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerin iletti.

Ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet tarafından Aydın Valisi Yakup Canbolat'a Aydın İnciri takdim edildi. - AYDIN