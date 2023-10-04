Aydın Ticaret Borsası Yönetimi Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ali Ulvi Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası'nın işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atanan Ali Ulvi Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle Manisa'dan Aydın'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde muvaffakiyetler diledi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası'nı işleyişi ve faaliyetleri, Aydın ili tarım ekonomisi hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'a bilgilendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası yönetiminin gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'a, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın İnciri takdim edildi.

Ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel'e Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Adem Türkmen ve Mehmet Akkan ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz eşlik etti. - AYDIN