Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası Arasında Zeytinyağı Tadım Operatörleri Yetiştirilecek

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde verilecek eğitimlerin ardından Avrupa Birliği'nde de geçerliliği olacak olan zeytinyağı tadım operatörleri yetiştirilecek.

Aydın'ın önemli ihracat ürünlerinden olan zeytinyağının, ticareti ve kullanımında kalitenin daha da artırılması hedefiyle Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası arasında anlamlı bir protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde Aydın Ticaret Borsası'nın uzun yıllardır verdiği zeytinyağı tadım eğitimlerine katılan kursiyerler, Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirilecek. Avrupa Birliği'nde de geçerli olacak olan belge ile birlikte zeytinyağı tadım operatörleri Aydın'da yetişecek.

"Avrupa Birliği'nde geçerli olacak"

Aydın Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ""Yakın zamanda borsamız tarafından memecik zeytinyağı, Türkiye'deki sürecinin ardından Avrupa Birliği'nde de tescilini yaptırmış oldu. Aydın Ticaret Borsası tarafından uzun yıllardır devam eden zeytinyağı tadım eğitimleri vardı. Hala daha devam ediyor. Aydın Ticaret Odası olarak biz de Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Kurumu'nu (AYMES) kurduk ve birçok mesleki yeterlilik alanında da hizmet vermeye başladık. Bunlardan biri de zeytinyağı tadım operatörlüğü ile ilgili mesleki yeterlilik belgesi tanzim etmek ve bunların sınavlarını, yetkilendirmesini yapmak. Bu belgelendirmelerin tamamı Avrupa Birliği'nde geçerli olacak. Zaten eğitimlerini borsamızın yaptığı tadım eğitimlerinin, sınav ve yetkilendirmesini de Aydın Ticaret Odası'nın AYMES şirketi olarak biz yapmış olacağız. Böylece Aydın'daki oda ve borsamız birlikte hem memecik zeytinyağını hem de ülkemizin zeytinyağı anlamında çok büyük önemi olan tadım operatörlüğü konusunda AB'de geçerli bir eğitim ve belgelendirme yapmış olacak. İşbirliği anlamında oda ve borsaların birlikte hareket etme kültürleri anlamında da bu proje çok kıymeti. Bu vesile ile Fevzi Başkanım ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Aydınımıza hayırlı olsun" dedi.

"Duyusal analiz çok öne geçmiş durumda"

Zeytinyağında laboratuvar analizlerinin yanı sıra artık duyusal analizlerin de öne geçtiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Hakan Başkanımızın da bahsettiği gibi akredite olarak gerçekleştirdiğimiz tadım eğitimlerinin belgelendirilmesi Aydın Ticaret Odamızın sahip olduğu AYMES şirketi tarafından yapılacak. Artık zeytinyağı ticaretinde de, kullanımında da sadece analiz değil duyusal analiz de çok öne geçmiş durumda. Duyusal analiz kısmında bu tadımcılara ülke genelinde ihtiyacımız var. Eğitimlerini biz veriyorduk fakat bunun belgelendirilmesi bizim yapamadığımız kısımdı. Aydın Ticaret Odamız bu açığı kapatmış oldu. Bu birliktelikle eğitim bizden sertifikasyon ticaret odasından şeklinde projemizi hayata geçirdik. Aydın'ın iki köklü kurumu olarak zaten her zaman işbirliği içerisinde çalışıyoruz, bu proje vesilesiyle de bir araya geldik. Memleketimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AYDIN