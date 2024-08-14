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Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini Aldı

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Aydın Ticaret Borsası, 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incirini temsili olarak kilosu 700 TL'den aldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, incir üretiminin ilimizde birinci sırada olduğunu belirtti.

AYDIN Ticaret Borsası, 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incirini temsili olarak kilosu 700 TL'den aldı. Sezonun üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İlimiz, incir üretimi ile ülke sıralamasında birinci konumdadır" dedi.

Aydın Ticaret Borsası, sezonun ilk kuru incirini törenle aldı. Aydın'ın AB tescilli coğrafi işarete sahip ilk ürünü olan kuru incirinin alımı için Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlene törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra oda başkanları ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile üreticiler katıldı. 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incir temsili olarak kilosu 700 TL'den alındı. Aydın Ticaret Odası Başkanı Fevzi Çondur, yeni sezonun üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

'EN KALİTELİ İNCİR, İLİMİZDE'

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Dağlarından, bal ovalarından yağ akan en güzel yeryüzü olarak tarif edilen Aydın ilimizin en önemli potansiyellerinden birisi, incir üreticiliğidir. İncir hemen her dilde kutsal bir meyve olarak anılmakta ve insanlar tarafından rağbet görmektedir. İncirin ana vatanı, Türkiye'dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ve ilçelerinde yetişmektedir. İncir, ilimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. İlimizde incir bahçeleri, Büyük Menderes Havzası'nın kuzey kesiminde Söke çevresinden başlayarak doğudan Buharkent ilçesine kadar devam etmektedir. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimiyle uğraşmaktadır. İlimizde incirin katma değerini artırmak için kurulan 162 incir deposu ve 159 incir işletmesi bulunmaktadır. 2023 verilerine göre; ülkemiz 356 ton yaş incir üretiminde dünyada birinci sıradadır. Ülkemizde 12 milyonun üzerinde incir ağacı, 57 bin hektar üretim alanı bulunmaktadır. Aydın, 38 bin hektar incir üretim alanı ile bu alanın yüzde 60'ına sahiptir. 2023 yılı TÜİK verilerine göre; ilimizde ülke üretiminin yüzde 57'sini karşılayan 205 bin ton yaş incir üretimi gerçekleşti. İlimiz, incir üretimi ile ülke sıralamasında birinci konumdadır" dedi.

Vali Canbolat, valilik olarak Aydın ve Türkiye ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında üreticilerinin ticaret erbaplarının her zaman yanında olduklarını da söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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