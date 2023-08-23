Aydın Ticaret Borsası Sezonun İlk Kuru İncirini 350 TL'den Aldı

AYDIN Ticaret Borsası (ATB), sezonun ilk kuru incirini temsili olarak 350 TL'den aldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, "2023 yılı rekoltemizi 70 bin 174 ton olarak tahmin ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk kuru inciri, Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılan törenle teslim alındı. 9 üreticinin 101 kilo kuru incir teslim ettiği Ticaret Borsası, ürünü temsili olarak 350 TL'den aldı. Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapılan incir alımına Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem ile incir üreticileri katıldı.

'6 AYDA 350 BİN TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİ'

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Her dinde kutsal meyve olarak bilinen incir, insanlar tarafından da rağbet görüyor. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli kuru inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ve ilçelerinde yetişiyor. İlimiz, incir üretiminde dünyada ve Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Üretilen incirlerin büyük bir kısmı kuru incir olarak ihraç ediliyor. İlimizde 57 bin hektarın üzerinde incir üretim alanı bulunuyor. İncir ağacı varlığımız ise 12 milyonun üzerinde. İncir, ilimizin AB tescilli ilk coğrafi işaret almış bir ürünüdür. 2023 yılı rekoltemizi ise 70 bin 174 ton olarak tahmin ediyoruz. 2023 yılının ilk 6 ayında 22 bin 418 ton incir ihracatı yapıldı. Kuru incirin yeni sezonda sembolik fiyatını ise 350 TL olarak belirledik" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise "Türkiye'de geçen yıl 84 bin ton incir tescillendi. Bunun 75 bin tonu Aydın'da üretildi. 67 bin tonu ihracata gitti. Bu sezonda iyi bir rekolte bekliyoruz. Sezonumuz tüm üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. (DHA)