Aydın Ticaret Borsası, 'Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde yer alacak - Haberler

Aydın Ticaret Borsası, 3-5 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde yer alacak.

Türkiye'nin zeytinyağı üreticilerine yönelik en büyük festivali olma özelliği taşıyan Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde, Aydın Ticaret Borsası yerli ve yabancı ziyaretçilerle bir araya gelecek. Kaliteli, kusursuz ve besin değeri yüksek olan zeytinyağını tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi'nde Aydın Ticaret Borsası, borsa üyelerinin markalı ürünlerini stantta sergileyecek. Fuar süresince Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak tadım kriterleri ile kaliteli zeytinyağının ayırt edici özellikleri ziyaretçilere anlatılacak.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda ziyaretçinin katılması öngörülen fuara yönelik açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, zeytin ve zeytinyağı sektörünün Türkiye'de daha bilinçli ve daha organize çalışması yolunda sektör fuarlarının büyük önem arz ettiğini belirtti. Çondur, "Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu'da bu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir. Amacımız, bu fuar organizasyonları ile bilinçli zeytinyağı tüketicisi oluşturmak ve tağşişli zeytinyağının piyasaya arzını engellemektir" dedi.

Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistlerimiz tarafından fuar boyunca ziyaretçilere Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılacağını ifade eden Çondur, doğru ve kaliteli zeytinyağı tüketimi hakkında bilgilenmeleri için ziyaretçileri Aydın Ticaret Borsası standına davet etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi