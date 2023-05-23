Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|91,00
|91,00
|Kuru incir
|43,00
|50,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Aydın Ekonomi Haberler
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