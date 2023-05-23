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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı91,0091,00
Kuru incir43,0050,00

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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