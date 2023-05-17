Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 83,18 lira, en yüksek 98,27 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 83,18 lira, en yüksek 98,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|83,18
|98,27
|Sıra buğday
|6,00
|6,00
|St1 mahlıç
|41,00
|41,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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