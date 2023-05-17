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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 83,18 lira, en yüksek 98,27 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 83,18 lira, en yüksek 98,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı83,1898,27
Sıra buğday6,006,00
St1 mahlıç41,0041,00

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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