Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 58,50 lira, en yüksek 72 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 58,50 lira, en yüksek 72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|70,61
|79,00
|Kuru incir
|58,50
|72,00
|Siyah salamura zeytin
|25,00
|25,00
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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