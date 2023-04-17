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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsası'nda dökme kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda dökme kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı110,00110,00
Kuru incir, dökme50,0050,00
Siyah salamura zeytin17,0035,00
St1 mahlıç36,0040,00

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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