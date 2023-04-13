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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 69 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 69 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı83,5083,50
Natürel ham zeytinyağı69,0078,00
Salamuralık zeytin12,5014,31
St1 mahlıç38,0040,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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