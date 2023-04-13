Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 69 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 69 lira, en yüksek 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|83,50
|83,50
|Natürel ham zeytinyağı
|69,00
|78,00
|Salamuralık zeytin
|12,50
|14,31
|St1 mahlıç
|38,00
|40,00
Kaynak: AA / Ekonomi
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