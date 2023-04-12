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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 48,50 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 48,50 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı90,0090,00
Kuru incir48,5070,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Aydın Ekonomi Haberler

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