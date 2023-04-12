Aydın Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 48,50 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 48,50 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|90,00
|90,00
|Kuru incir
|48,50
|70,00
Kaynak: AA / Ekonomi
Aydın Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500