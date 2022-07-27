Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sıra buğday ???????6,40 7,10 Kuru incir 25,00 60,00 Naturel ham zeytinyağı 40,00 55,00

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