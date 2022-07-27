Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sıra buğday
|???????6,40
|7,10
|Kuru incir
|25,00
|60,00
|Naturel ham zeytinyağı
|40,00
|55,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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