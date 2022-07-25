Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 31 lira, en yüksek 66 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir ???????31,00 66,00 Naturel ham zeytinyağı 45,01 45,01 Sıra buğday 6,80 7,00

Haberler ›› Ekonomi ›› Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.