Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 59,25 lira, en yüksek 59,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Sızma zeytinyağı 59,25 59,50 Naturel ham zeytinyağı 47,81 53,50 Sıra buğday 6,50 7,11

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