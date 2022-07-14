Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 69,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 69,31 69,31 ???????Kuru incir yemeklik 95,00 115,00

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