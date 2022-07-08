Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağın kilogramı en düşük 46,70, en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 46,70 55,00 Sıra buğday 6,97 7,06

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