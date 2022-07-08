Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağın kilogramı en düşük 46,70, en yüksek 55 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağın kilogramı en düşük 46,70, en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|46,70
|55,00
|Sıra buğday
|6,97
|7,06
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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