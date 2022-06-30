Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 52 lira, en yüksek 53,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 52,00 53,50 Sıra buğday 6,60 6,99

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