Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Natürel ham zeytinyağı 40,00 54,46 Kuru incir 42,00 67,00 Siyah salamura zeytin 4,60 4,60

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