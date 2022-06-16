Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 45,50 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 45,50 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|45,50
|55,00
|Siyah salamura zeytin
|13,50
|13,50
|Sıra buğday
|6,62
|6,88
|Arpa
|6,20
|6,20
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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