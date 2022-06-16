Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 45,50 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 45,50 55,00 Siyah salamura zeytin 13,50 13,50 Sıra buğday 6,62 6,88 Arpa 6,20 6,20

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