Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|44,50
|53,50
|Kuru incir
|37,00
|62,00
|Sıra buğday
|6,70
|6,70
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Hamster Coin Aydın Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.