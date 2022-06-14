Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 37 lira, en yüksek 62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 44,50 53,50 Kuru incir 37,00 62,00 Sıra buğday 6,70 6,70

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