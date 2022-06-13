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Aydın Ticaret Borsası

AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 62 lira, en yüksek 81,77 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 62 lira, en yüksek 81,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı50,0051,25
Kuru incir62,0081,77
St1 mahlıç47,5054,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

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