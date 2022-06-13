Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 62 lira, en yüksek 81,77 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 50,00 51,25 Kuru incir 62,00 81,77 St1 mahlıç 47,50 54,50

Haberler ›› Ekonomi ›› Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.