Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 50 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|57,00
|58,00
|Naturel ham zeytinyağı
|50,00
|55,00
|St1 mahlıç
|59,50
|59,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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