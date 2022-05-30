Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 40 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|53,50
|58,50
|Kuru incir
|40,00
|40,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Ticaret Aydın Ekonomi Haberler
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