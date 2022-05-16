Aydın Ticaret Borsası - Haberler

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Aydın Ticaret Borsası

AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 49,50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 49,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sızma zeytinyağı52,5053,00
Natürel ham zeytinyağı42,0049,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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