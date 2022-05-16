Aydın Ticaret Borsası - Haberler

Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 49,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 49,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sızma zeytinyağı
|52,50
|53,00
|Natürel ham zeytinyağı
|42,00
|49,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
Ekonomi, Haberler
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