Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 44,33 lira, en yüksek 48,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 44,33 lira, en yüksek 48,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
|16,52
|16,52
|Naturel ham zeytinyağı
|44,33
|48,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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