Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Sıra buğday
|5,40
|5,40
|Naturel ham zeytinyağı
|50,00
|50,00
|St1 mahlıç
|48,00
|49,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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