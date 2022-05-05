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Aydın Ticaret Borsası

AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 50 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Sıra buğday5,405,40
Naturel ham zeytinyağı50,0050,00
St1 mahlıç48,0049,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Buğday, Aydın, Ekonomi, Haberler

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