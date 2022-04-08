Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|41,00
|60,00
|Naturel ham zeytinyağı
|38,50
|44,00
|Çam fıstığı
|720,00
|785
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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