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Aydın Ticaret Borsası

AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 59 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir40,0059,00
Naturel ham zeytinyağı38,0043,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haberler

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