Aydın Ticaret Borsası
AA - Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|25,00
|55,00
|Naturel ham zeytinyağı
|40,00
|41,50
|Siyah salamura zeytin
|10,00
|25,13
|St1 mahlıç
|48,50
|48,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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